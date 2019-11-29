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Кримські пристрасті: Аксьонов взявся за чиновника, який пригрозив вбивством ведмедів

Аня Мартинюк 29 листопада 2019, 08:57
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Кримські пристрасті: Аксьонов взявся за чиновника, який пригрозив вбивством ведмедів

Сергій Аксьонов відреагував на намір директора ялтинських зоопарків вбити тварин.

Новину передає «Преса України».

За даними російських ЗМІ, так званий голова Криму Сергій Аксьонов попередив, що власник зоопарків «Казка» і «Тайган» не зможе реалізувати свої погрози. Мова йде про Олега Зубкова, який пригрожував вбивством ведмедів.

«Головне завдання органів влади - не дати Зубкову знищити тварин, незалежно від його істерик і формулювань. Вважаю, що в результаті власної діяльності, не дотримуючись і повністю ігноруючи законодавство, він потрапив в капкан, і нібито, як людина, яка переживає за тварин, розповідає про те, що сам вб'є ведмедів. Це верх цинізму. На мій погляд, абсолютно зрозуміла мотивація пана Зубкова - працювати під чорним прапором, приховуючи справжні розміри своїх доходів», - заявив Аксьонов.

Він також заявив, що у разі вчинення Зубковим злочину будуть прийняті відповідні міри. Тим часом так званий віце-прем'єр-міністр сільського господарства криму Андрій Рюмши зазначив, що Зубкову «запропонували допомогу і підтримку в вирішенні тих питань, які необхідні для подальшого розвитку парку «Тайган».

«Але він категорично не захотів йти на контакт. Мабуть, в його плани не входить конструктивне вирішення ситуації», - зазначив Рюмшин.

Нагадаємо, раніше власник ялтинських зоопарку та парку звернувся з петицією до Володимира Путіна. Так, він поскаржився на утиски з боку «влади» Криму. Тим часом остання стверджує, що Зубков не хоче вести бізнес законно, вакцинуючи тварин, дотримуючи техніки безпеки і так далі.

«За результатами перевірки податкової, тільки в липні 2019 року пан Зубков приховав виручки на 20 млн рублів», - стверджував Аксьонов.

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