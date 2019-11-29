Кримські пристрасті: Аксьонов взявся за чиновника, який пригрозив вбивством ведмедів

Аня Мартинюк 29 листопада 2019, 08:57

Сергій Аксьонов відреагував на намір директора ялтинських зоопарків вбити тварин.

Новину передає «Преса України».

За даними російських ЗМІ, так званий голова Криму Сергій Аксьонов попередив, що власник зоопарків «Казка» і «Тайган» не зможе реалізувати свої погрози. Мова йде про Олега Зубкова, який пригрожував вбивством ведмедів.

«Головне завдання органів влади - не дати Зубкову знищити тварин, незалежно від його істерик і формулювань. Вважаю, що в результаті власної діяльності, не дотримуючись і повністю ігноруючи законодавство, він потрапив в капкан, і нібито, як людина, яка переживає за тварин, розповідає про те, що сам вб'є ведмедів. Це верх цинізму. На мій погляд, абсолютно зрозуміла мотивація пана Зубкова - працювати під чорним прапором, приховуючи справжні розміри своїх доходів», - заявив Аксьонов.

Він також заявив, що у разі вчинення Зубковим злочину будуть прийняті відповідні міри. Тим часом так званий віце-прем'єр-міністр сільського господарства криму Андрій Рюмши зазначив, що Зубкову «запропонували допомогу і підтримку в вирішенні тих питань, які необхідні для подальшого розвитку парку «Тайган».

«Але він категорично не захотів йти на контакт. Мабуть, в його плани не входить конструктивне вирішення ситуації», - зазначив Рюмшин.

Нагадаємо, раніше власник ялтинських зоопарку та парку звернувся з петицією до Володимира Путіна. Так, він поскаржився на утиски з боку «влади» Криму. Тим часом остання стверджує, що Зубков не хоче вести бізнес законно, вакцинуючи тварин, дотримуючи техніки безпеки і так далі.

«За результатами перевірки податкової, тільки в липні 2019 року пан Зубков приховав виручки на 20 млн рублів», - стверджував Аксьонов.