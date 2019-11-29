Нардепам України запропонували скуповувати антикваріат прямо на роботі

Аня Мартинюк 29 листопада 2019, 08:21

Стало відомо, що народні обранці можуть витрачати свої чесно зароблені гроші прямо на роботі. Для них створили антикварну лавку, де окрім цінностей обіцяють конфіденційність.

Новину передає «Преса України».

Журналістка Анна Стешенко повідомила, що у будівлі комітетів ВРУ на вулиці Садовій, 3-А, функціонує антикварна крамниця. Тут парламентаріям пропонують обзавестися старовинними іконами, булавою з сертифікатом, годинником з позолотою.

«Тут «професійно та Конфіденційно» (останнє - головне) вам продадуть і булаву з сертифікатом, старовинні ікони в дорогих окладах, книги, годинник з позолотою, срібні шкатулки та інші «вензелі». А Ви говорите, що епоха зубожіння, як обіцяв президент Зе, не закінчилася?» - зазначила вона.

У Мережі відреагували на такий «цирк-музей».

«ААААААА я памятаю цей цирк ще у Раді, під сходами!!! якось там при мені Ткаченко (скіпер) купляв там ікону золоту!!!))))» - написав користувач соцмережі Дмитро Сіманський.

«Пошло якось виглядає той хлам», - з’явилось у коментарях.