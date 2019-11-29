У Дубаї придумали, як використати осоромлену Tesla Cybertruck

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Поки шанувальники Tesla ніяковіють через провальну презентацію кібертрака у Дубаї вирішили, що «добру» все ж краще не пропадати. Стало відомо, як використають нову теслу в ОАЕ.
Новину передає «Преса України».
Вчора, 28 листопада, стало відомо, що Департамент поліції Дубаю офіційно планує додати Tesla Cybertrucks до свого автопарку. За даними видання Arabian Business, автівка матиме відповідні логотипи.
Головнокомандувач поліції Дубая Абдулла Халіфа Аль Маррі заявив Arabian Business, що нові машини допоможуть посилити безпеку в туристичних регіонах.
Варто зазначити, не так давно засновник Tesla Ілон Маск повідомив у соцмережі, що кіберавтомобіль перед замовили 250 тисяч штук. Однак він не уточнив, звідки були замовники.
До слова, автопарк поліції Дубая має досить дивовижну колекцію, в яку входять деякі з найшвидших автомобілів у світі, від Bugatti Veyron до Lamborghini Aventador.
Нагадаємо, під час презентації Tesla Cybertruck не пройшла випробування й її «непробивні» вікна розбились.
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