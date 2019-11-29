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Емілі Ратаковськи заінтригувала новими фото з Мальдів

Аня Мартинюк 29 листопада 2019, 07:00
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Емілі Ратаковськи заінтригувала новими фото з Мальдів

Райське місце, Мальдіви, освоює не лише сім’я Петра Порошенка. Свій екзотичний відпочинок показала знаменита Емілі Ратаковськи.

Новину передає «Преса України».

Красуня-модель Емілі Ратаковськи знялась оголеною для своїх шанувальників в Інстаграм. Знаменитість зробила серію знімків, на яких видно лише її силует. Як відомо, зірка подіуму відпочила на пляжі на Мальдівах.

28-річна Ратаковськи ніяк не підписала знімки, однак шанувальники зірки завалили її похвальними коментарями.

«Вау, яка форма», - з’явилась у коментарях.

«Дуже вдячний за ці знімки», - прокоментували шанувальники.

«Це неймовірно», - також з’явилось у коментарях.

 

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