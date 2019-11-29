Нардепам України запропонували скуповувати антикваріат прямо на роботі 08:21
У Дубаї придумали, як використати осоромлену Tesla Cybertruck 07:39
У 2020 році більшість мед послуг для українців стануть безкоштовними 09:43
Українські дипломати закликали Apple виправити некоректне позначення Криму 07:48
Одеський гінеколог на роботі займався зйомками фільмів для дорослих 07:11
Політолог роз’яснив, який підтекст має подарунок велосипеда Зеленському 06:36
72-річна Софія Ротару запереживала через цькування в пресі 15:16
Кабмін виділив кошти для погашення заборгованості перед вчителями та медиками 14:42
Офіційна гривня показала чергове зміцнення до долара та євро 09:56
Кліп Лободи та лідера Rammstein став шалено популярним у Мережі (ВІДЕО) 07:59
Обрано обличчя для демоверсії українського е-посвідчення водія 07:03
Райське місце, Мальдіви, освоює не лише сім’я Петра Порошенка. Свій екзотичний відпочинок показала знаменита Емілі Ратаковськи.
Новину передає «Преса України».
Красуня-модель Емілі Ратаковськи знялась оголеною для своїх шанувальників в Інстаграм. Знаменитість зробила серію знімків, на яких видно лише її силует. Як відомо, зірка подіуму відпочила на пляжі на Мальдівах.
28-річна Ратаковськи ніяк не підписала знімки, однак шанувальники зірки завалили її похвальними коментарями.
«Вау, яка форма», - з’явилась у коментарях.
«Дуже вдячний за ці знімки», - прокоментували шанувальники.
«Це неймовірно», - також з’явилось у коментарях.
08:21: Нардепам України запропонували скуповувати антикваріат прямо на роботі
07:39: У Дубаї придумали, як використати осоромлену Tesla Cybertruck
07:00: Емілі Ратаковськи заінтригувала новими фото з Мальдів
09:43: У 2020 році більшість мед послуг для українців стануть безкоштовними
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.