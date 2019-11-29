Геращенко вкотре влаштувала істерику

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Ірина Геращенко вкотре вирішила «полаятися» у соцмережах. Опозиціонерку обурило те, що ДБР провело обшуки у жінки, яка закликала вбити Володимира Зеленського.
Новину передає «Преса України».
Вчора, 28 листопада, одіозна представниця партії Петра Порошенко Ірина Геращенко звернулася до світу. Так, політик поцікавилась, чому світова спільнота не реагує на обшуки у противників Володимира Зеленського.
Так, Геращенко мала на увазі блогера Марусю Збіробій, помешкання якої обшукало ДБР. До слова, остання виступала з закликами вбити президента. У соцмережі Геращенко написала наступне.
«Кінець епохи Гідності. Примітно мовчання і навіть одрбрямс наших міжнарожних партнерів. Вони мовчатимуть, тримаючи кулачки за ринок землі і «мир» ціною України. Потім, можливо, якесь занепокоєння з себе видушать», - написала вона.
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