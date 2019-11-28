Депутат пояснив, чому падає рейтинг Зеленського

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Максим Бужанський прокоментував падіння рейтингу президента. Він також визнав, що «Слуга народу» провалила повістки, з якими йшла на вибори.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 28 листопада, депутат президентської партії «Слуга народу» Максим Бужанський прокоментував падіння рейтингу чинного лідера Володимира Зеленського. А саме на 12% в листопаді.
На своїй сторінці у соцмережі він зазначив, що це природній процес, коли пройшла ейфорія і настали суворі реалії. Він також нагадав, що партія «Слуга народу» мала чотири повістки, з якими йшла на вибори. Це: Війна і Мир, Економічно-соціально-тарифна, Гуманітарна, Правоохоронна + відновлення справедливості.
За словами Бужанського, три повістки були провалені наглухо.
«Слава Богу, мирний процес йде. Йде, всі бачать і цінують зусилля Президента, це так. Але Мир сприймається людьми як природний стан, тому його встановлення не дає того ефекту, який хотілося б отримати. Можливо потім, оцінять. Можливо, якщо все вийде», - зазначив він.
Бужанський визнав, що негатив «Слуга народу» отримала справедливо.
«Розумієте, навіть якщо ми ніколи не говорили виборцю, що знизимо тарифи, ми завжди говорили, що вони несправедливі. І залишивши біля керма тих, хто їх формував раніше, а так само підхопивши принцип формування, ми взяли на себе весь негатив. Справедливий негатив», - додав нардеп.
Політик особливо наголосив, що виборці очікували, що злодії сядуть у в’язницю, а цього не трапилось.
«А злодії сновигає по Канаді, працевлаштовується у владних структурах, подається на конкурси. НІЧОГО не змінилося, ні на грам. Це з нашим то гігантським ресурсом», - розповів Бужанський.
Підсумовуючи він зазначив, що фракція повинна сідати і думати, а не ліпити закон про засоби масової інформації на 1000 сторінок».
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