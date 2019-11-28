У 2020 році більшість мед послуг для українців стануть безкоштовними

Аня Мартинюк 28 листопада 2019, 09:43

Олексій Гончарук повідомив, що з наступного року певні медичні послуги будуть безкоштовними. Які саме, він перечислив у соцмережі.

Новину передає «Преса України».

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук повідомив, що з 1 квітня 2020 року українці можуть розраховувати на те, що більшість мед послуг стануть безкоштовними. Відповідну заяву він зробив у соцмережі.

«Зовсім скоро більшість медичних послуг в Україні будуть безкоштовними для людей. Для цього на засіданні уряду ми прийняли Програму медичних гарантій. Це друга ланка реформи», - зазначив він.

Так, він уточнив, що держава візьме на себе витрати:

екстреної медичної допомоги;

за послуги профільного лікаря;

в разі тривалих, складних захворювань (онкологія, СНІД, ускладнення в післяопераційний період);

за обслуговування невиліковних хвороб (знеболювання, догляд за пацієнтом, підтримка життєдіяльності, допомогу сім'ям пацієнтів);

медичної реабілітації.

За словами Гончарука, діти до 16 років лікуватимуться безкоштовно. Також українки можуть розраховувати на меддопомогу в зв'язку з пологами.