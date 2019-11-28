У 2020 році більшість мед послуг для українців стануть безкоштовними

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Олексій Гончарук повідомив, що з наступного року певні медичні послуги будуть безкоштовними. Які саме, він перечислив у соцмережі.
Новину передає «Преса України».
Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук повідомив, що з 1 квітня 2020 року українці можуть розраховувати на те, що більшість мед послуг стануть безкоштовними. Відповідну заяву він зробив у соцмережі.
«Зовсім скоро більшість медичних послуг в Україні будуть безкоштовними для людей. Для цього на засіданні уряду ми прийняли Програму медичних гарантій. Це друга ланка реформи», - зазначив він.
Так, він уточнив, що держава візьме на себе витрати:
екстреної медичної допомоги;
за послуги профільного лікаря;
в разі тривалих, складних захворювань (онкологія, СНІД, ускладнення в післяопераційний період);
за обслуговування невиліковних хвороб (знеболювання, догляд за пацієнтом, підтримка життєдіяльності, допомогу сім'ям пацієнтів);
медичної реабілітації.
За словами Гончарука, діти до 16 років лікуватимуться безкоштовно. Також українки можуть розраховувати на меддопомогу в зв'язку з пологами.
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