Укрзалізниця братиме з пасажирів більше за квитки

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Укрзалізниця готується вкотре «порадувати» своїх клієнтів підняттям вартості квитків. Стало відомо, з чим це пов’язано.
Новину передає «Преса України».
У проекті фінансового плану Укрзалізниці на наступний рік вказано про зростання вартості квитків. Відбуватиметься здорожчання щомісяця, починаючи з березня. Пасажири платитимуть на 2% більше.
Причина такого ходу подій - є необхідність збільшення доходів держпідприємства. Очікується, що Укрзалізниця збільшить дохід на 13%. З них 8% принесуть пасажирські перевезення. Також в Укрзалізниці вирішили підвищувати доходи від вантажних перевезень. А саме на 2,5% щоквартально.
До слова, раніше стало відомо, що члени управління Укрзалізниці отримують зарплату у розмірі 743 тисячі гривень на місяць. Тим часом члени наглядової ради отримують дещо скромнішу зарплату 588 тисяч гривень на місяць.
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