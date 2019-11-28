На AliExpress знайшли товари з символікою «ДНР»

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У відомому інтернет-магазині знайшли товари з символікою так званої «Донецької народної республіки». З’явилася реакція інтернет-спільноти.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 28 листопада, стало відомо, що на популярному інтернет-майданчику AliExpress доступна для замовлення символіка «ДНР». Про це розповів офіцер ЗСУ Анатолій Штефан. У соцмережі він поцікавився, чи в китайському інтернет-магазині знають про таку практику.
«Цікаво, а керівництво AliExpress в курсі, що це знаки терористичної організації? Мабуть, не чули», - зазначив він.
Тим часом інтернет-спільнота прокоментувала появу символіки терористичної організації у великому китайському інтернет-магазині.
«А навіть Україна офіційно не признала їх терористичними угрупованнями. Чого китайцям паритись», - з’явилось у коментарях.
«На алi ще й не те продається», - наголосили користувачі.
07:48: Українські дипломати закликали Apple виправити некоректне позначення Криму
07:11: Одеський гінеколог на роботі займався зйомками фільмів для дорослих
06:36: Політолог роз’яснив, який підтекст має подарунок велосипеда Зеленському
15:16: 72-річна Софія Ротару запереживала через цькування в пресі
14:42: Кабмін виділив кошти для погашення заборгованості перед вчителями та медиками
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