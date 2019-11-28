На AliExpress знайшли товари з символікою «ДНР»

Аня Мартинюк 28 листопада 2019, 08:28

У відомому інтернет-магазині знайшли товари з символікою так званої «Донецької народної республіки». З’явилася реакція інтернет-спільноти.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 28 листопада, стало відомо, що на популярному інтернет-майданчику AliExpress доступна для замовлення символіка «ДНР». Про це розповів офіцер ЗСУ Анатолій Штефан. У соцмережі він поцікавився, чи в китайському інтернет-магазині знають про таку практику.

«Цікаво, а керівництво AliExpress в курсі, що це знаки терористичної організації? Мабуть, не чули», - зазначив він.

Тим часом інтернет-спільнота прокоментувала появу символіки терористичної організації у великому китайському інтернет-магазині.

«А навіть Україна офіційно не признала їх терористичними угрупованнями. Чого китайцям паритись», - з’явилось у коментарях.

«На алi ще й не те продається», - наголосили користувачі.