Українські дипломати закликали Apple виправити некоректне позначення Криму

Аня Мартинюк 28 листопада 2019, 07:48

В Україні відреагували на новину про те, що у додатках продуктів Apple Крим відносять до території РФ.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 28 листопада, стало відомо, українські дипломати закликали каліфорнійського гіганта Apple виправити некоректну позначення Криму в своїх продуктах. На сторінці посольства України в США зазначається, що відповідний запит уже був направлений до керівництва компанії.

«Ми припускаємо, що українці не подякують Apple в цей День подяки! Давайте все нагадаємо Apple, що Крим - це Україна і вона знаходиться під російською окупацією, а не її суверенітетом», - йдеться у повідомленні посольства.

Як зазначається, українські дипломати також звернулись до Держдепу та інших компетентних відомств США. Нагадаємо, раніше російські ЗМІ повідомили, що в додатках на продуктах Apple Крим відносять до Росії.