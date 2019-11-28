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Одеський гінеколог на роботі займався зйомками фільмів для дорослих

Аня Мартинюк 28 листопада 2019, 07:11
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Одеський гінеколог на роботі займався зйомками фільмів для дорослих

В Одесі викрили лікаря-гінеколога, який в обласному онкологічному диспансері встановив приховану камеру. Так, він знімав пацієнток під час проходження УЗД.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 28 листопада, стало відомо, що в Одесі лікар-гінеколог В'ячеслав Триполко таємно знімав пацієнток, які проходили УЗД в його кабінеті в Одеському обласному онкологічному диспансері.  Так, він встановив приховану камеру, яка фіксувала все, що відбувалось під час огляду жінок. Матеріал він розміщував за гроші на порнографічних сайтах.

Про те, що лікар займається такою діяльністю стало відомо після того, як одна з його пацієнток побачила відео, де вона проходить огляд, на одному із сайтів для дорослих. Жінка звернулася до кіберполіції. Так, наразі встановлено, що камера функціонувала з 2018 року до квітня 2019 року.

Під час обшуку поліція виявила і камеру і носії, на яких зберігався зібраний горе-лікарем матеріал. Свій коментар дав головний лікар онкологічного диспансеру Олег Лук'янчук. За його словами, Триполко орендував кабінет у лікарні.

Тим не менше, де зараз знаходиться лікар-гінеколог В'ячеслав Триполко, наразі невідомо.

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