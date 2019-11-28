Політолог роз’яснив, який підтекст має подарунок велосипеда Зеленському

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Олександр Кочетков пояснив, що означає подарунок президента Естонії Володимиру Зеленському.
Новину передає «Преса України».
Політолог Олександр Кочетков прокоментував подарунок від президента Естонії Керсті Кальюлайд, який вона піднесла з нагоди їх зустрічі у Таллінні. Як відомо, українському лідеру дістався велосипед. За словами Кочеткова, подарунки на міждержавному рівні обов’язково мають підтекст.
«Але в прибалтійському сувенірі цей самий підтекст аж б'є через край. Перш за все, самою фривольністю подарунка (це все одно, що Трампу подарувати біографії президентів, підданих імпічменту - реакцію уявляєте!) ВАЗу дали зрозуміти, що 73% на виборах в Україні - це, звичайно, чудово. Але щоб стати шанованим серед європейських політиків, необхідно щось більше. Необхідні помітні успішні справи на президентській посаді, від себе додам, що танці під дудку зовнішніх партнерів такими справами не зважають», - прокоментував політолог.
Він також додав, що подарунок нагадує Володимиру Зеленському, звідки він з'явився. А саме з вдалих і не дуже жартів «95 кварталу» і фантастичного серіалу «Слуга народу».
«Велосипед - знову-таки порада не забувати про свої обіцянки виборцям: обіцяв працювати заради народу - так заради нього і працюй, як Вася Голобородько. Навіть якщо в броньованому «Мерсі» твоєї задниці зручніше, ніж на велосипедному сідалі», - розповів Кочетков.
Підсумовуючи він зазначив, що булоб непогано, якби в одному зі своїх відеороликів Володимир Зеленський позував не в електрокарі Тесла, а в сідлі електровелосипеда.
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