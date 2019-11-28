Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • В Apple визначилися, чий Крим
  • У Києві під посольство РФ принесли унітази
  • Ані Лорак розкритикували за пожинання плодів у РФ

Політолог роз’яснив, який підтекст має подарунок велосипеда Зеленському

Аня Мартинюк 28 листопада 2019, 06:36
Версія для друку
Політолог роз’яснив, який підтекст має подарунок велосипеда Зеленському

Олександр Кочетков пояснив, що означає подарунок президента Естонії Володимиру Зеленському.

Новину передає «Преса України».

Політолог Олександр Кочетков прокоментував подарунок від президента Естонії Керсті Кальюлайд, який вона піднесла з нагоди їх зустрічі у Таллінні. Як відомо, українському лідеру дістався велосипед. За словами Кочеткова, подарунки на міждержавному рівні обов’язково мають підтекст.

«Але в прибалтійському сувенірі цей самий підтекст аж б'є через край. Перш за все, самою фривольністю подарунка (це все одно, що Трампу подарувати біографії президентів, підданих імпічменту - реакцію уявляєте!) ВАЗу дали зрозуміти, що 73% на виборах в Україні - це, звичайно, чудово. Але щоб стати шанованим серед європейських політиків, необхідно щось більше. Необхідні помітні успішні справи на президентській посаді, від себе додам, що танці під дудку зовнішніх партнерів такими справами не зважають», - прокоментував політолог.

Він також додав, що подарунок нагадує Володимиру Зеленському, звідки він з'явився. А саме з вдалих і не дуже жартів «95 кварталу» і фантастичного серіалу «Слуга народу». 

«Велосипед - знову-таки порада не забувати про свої обіцянки виборцям: обіцяв працювати заради народу - так заради нього і працюй, як Вася Голобородько. Навіть якщо в броньованому «Мерсі» твоєї задниці зручніше, ніж на велосипедному сідалі», - розповів Кочетков.

Підсумовуючи він зазначив, що булоб непогано, якби в одному зі своїх відеороликів Володимир Зеленський позував не в електрокарі Тесла, а в сідлі електровелосипеда.

 

Читайте також:

 

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції