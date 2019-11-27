В Apple визначилися, чий Крим

72-річна Софія Ротару запереживала через цькування в пресі 15:16
Кабмін виділив кошти для погашення заборгованості перед вчителями та медиками 14:42
Офіційна гривня показала чергове зміцнення до долара та євро 09:56
Кліп Лободи та лідера Rammstein став шалено популярним у Мережі (ВІДЕО) 07:59
Обрано обличчя для демоверсії українського е-посвідчення водія 07:03
Зеленський нагадав, що Коломойський не президент України 13:37
Зеленський підтримав посилення покарання за фальсифікат ліків 11:54
Понад півсотні депутатів покинуть «Слугу народу» - Скороход 08:15
Как найти вино, которое соответствует вашим предпочтениям 03:22
Стамбул готов удивлять своей вечной красотой и вкусной едой 02:18
За даними російських ЗМІ, на додатках телефонів Apple анексований Крим відносять до території РФ.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 27 листопада, російське видання «Риа Крым» повідомило, що у додатку Apple "Погода" Крим відноситься до території Росії. Так званий голова комітету з безпеки і протидії корупції Василь Піскарьов зазначив, що ситуація не є політичною.
«З огляду на, що Apple - комерційна організація, складно прив'язати її (ситуацію з зображенням півострова - ред.) саме до політичної акції», - зазначав він.
За його словами, «робота з усунення помилок у відображенні Криму в додатках компанії йшла поетапно». Раніше зазначалось, що додаток «Погода» в продуктах Apple не відносить Крим ні до Росії, ні до України.
15:16: 72-річна Софія Ротару запереживала через цькування в пресі
14:42: Кабмін виділив кошти для погашення заборгованості перед вчителями та медиками
09:56: Офіційна гривня показала чергове зміцнення до долара та євро
07:59: Кліп Лободи та лідера Rammstein став шалено популярним у Мережі (ВІДЕО)
07:28: Житомирські шкарпетки прикрасили цитатами Зеленського
07:03: Обрано обличчя для демоверсії українського е-посвідчення водія
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.