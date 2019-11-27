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В Apple визначилися, чий Крим

Аня Мартинюк 27 листопада 2019, 15:31
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В Apple визначилися, чий Крим

За даними російських ЗМІ, на додатках телефонів Apple анексований Крим відносять до території РФ.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 27 листопада, російське видання «Риа Крым» повідомило, що у додатку Apple "Погода" Крим відноситься до території Росії. Так званий голова комітету з безпеки і протидії корупції Василь Піскарьов зазначив, що ситуація не є політичною.

«З огляду на, що Apple - комерційна організація, складно прив'язати її (ситуацію з зображенням півострова - ред.) саме до політичної акції», - зазначав він.

За його словами, «робота з усунення помилок у відображенні Криму в додатках компанії йшла поетапно». Раніше зазначалось, що додаток «Погода» в продуктах Apple не відносить Крим ні до Росії, ні до України.

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