В Apple визначилися, чий Крим

Аня Мартинюк 27 листопада 2019, 15:31

За даними російських ЗМІ, на додатках телефонів Apple анексований Крим відносять до території РФ.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 27 листопада, російське видання «Риа Крым» повідомило, що у додатку Apple "Погода" Крим відноситься до території Росії. Так званий голова комітету з безпеки і протидії корупції Василь Піскарьов зазначив, що ситуація не є політичною.

«З огляду на, що Apple - комерційна організація, складно прив'язати її (ситуацію з зображенням півострова - ред.) саме до політичної акції», - зазначав він.

За його словами, «робота з усунення помилок у відображенні Криму в додатках компанії йшла поетапно». Раніше зазначалось, що додаток «Погода» в продуктах Apple не відносить Крим ні до Росії, ні до України.