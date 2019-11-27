72-річна Софія Ротару запереживала через цькування в пресі

Аня Мартинюк 27 листопада 2019, 15:16

Концертний директор Софії Ротару заявив, що артистка переймається через критику в свою сторону з приводу концертів у Росії.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 27 листопада, стало відомо, що відома співачка Софія Ротару переймається з приводу критики, яка обвалилась на неї у пресі та соцмережах. Як відомо, артистку зацькували за те, що вона зібралась виступати у Росії після тривалого періоду перерви.

За словами концертного директора артистки Сергія Лаврова, негатив виливається не лише з боку українців, а й росіян. Зокрема, противники виконавиці заявили, що у неї закінчились гроші, тому вона відновлює концерти.

«Про яке повернення може йти мова, якщо Ротару не покидала сцену. Всі новорічні зйомки, в тому числі і "Пісня року" не передбачають гонорарів», - наголосив Лавров.