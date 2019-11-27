Кабмін виділив кошти для погашення заборгованості перед вчителями та медиками

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У Кабміні виділили понад 200 мільйонів гривень на погашення заборгованості перед українськими медиками та вчителями.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 27 листопада, Кабмін дав добро на виділення 203 млн гривень з держбюджету на зарплати медикам та вчителям. Народний депутат України від фракції ПЄС Олексій Гончаренко написав про це у Telegram.
«Уряд розподілив 203 млн гривень стабілізаційної дотації між областями, що є кроком до погашення заборгованості із зарплат вчителям і лікарям», - написав він.
До слова, раніше представник президентської фракції «Слуга народу» Максим Бужанський прокоментував рішення уряду Гройсмана. Мова йде про обіцянку підняти зарплату вчителям і для цього необхідно виділити 45 мільярдів гривень. За словами Бужанського, грошей взяти ніде.
«Думаю буде дуже правильно, якщо Генпрокуратура, наділена парламентом додатковими повноваженнями, витрусить навиворіт кожну тварину з попереднього кабміну. І, без всякого слідства, цілком достатньо так облюбованому Тетяною Чорновіл закону про спецконфіскацію, перенаправити до бюджету все, що виявлять. Чи справедливо це? Нуу, я навіть не знаю. Якщо заміряти овал обличчя В'ячеслава Кириленка в 14-му році і в 19-му, то цілком», - написав він.
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