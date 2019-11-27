Найкрасивіша жінка світу роздяглась для Instagram

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Белла Хадід продемонструвала неймовірне тіло. Так, свіжі знімки супермодель опублікувала у соцмережі.
Новину передає «Преса України».
Белла Хадід, яка була названа найкрасивішою жінкою у світі, оприлюднила в Instagram нові фотографії. Так, 23-річна красуня показала новий барвистий купальник з тропічним принтом. Фото були зроблені під час відпочинку на острові Міконос.
Варто зазначити, що поруч з Хадід позувала одна з її найкращих подруг Фанні Бурдет-Донон.
«Такі гарячі штучки», - прокоментували шанувальники знаменитості.
Як повідомлялось раніше, Белла Хадід позувала у білизні від Ріанни. Так, вона дебютувала у жовтому комплекті з накидкою.
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