Офіційна гривня показала чергове зміцнення до долара та євро

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НБУ знову зміцнив офіційну гривню до долара. А саме на 7 копійок. Тим часом євро віддало 5 копійок.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 27 листопада, офіційна гривня показала значне зміцнення. За даними регулятора, офіційний курс гривні до долара становить 23,98 грн, що на 7 копійок менше від попереднього встановленого банком курсу. Так, гривня демонструє значне зміцнення відносно американської валюти.
Офіційний курс гривні до євро – 26,42 грн. Днем раніше, 26 листопада, курс був 26,47 грн. Тобто нацвалюта забрала у європейської 5 копійок.
Як повідомлялось раніше, у НБУ вирішили оновити дизайн шести банкнот. Так, скоро українці побачать оновлені п’ятдесятки.
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