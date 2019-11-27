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Офіційна гривня показала чергове зміцнення до долара та євро

Аня Мартинюк 27 листопада 2019, 09:56
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Офіційна гривня показала чергове зміцнення до долара та євро

НБУ знову зміцнив офіційну гривню до долара. А саме на 7 копійок. Тим часом євро віддало 5 копійок.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 27 листопада, офіційна гривня показала значне зміцнення. За даними регулятора, офіційний курс гривні до долара становить 23,98 грн, що на 7 копійок менше від попереднього встановленого банком курсу. Так, гривня демонструє значне зміцнення відносно американської валюти. 

Офіційний курс гривні до євро – 26,42 грн. Днем раніше, 26 листопада, курс був 26,47 грн. Тобто нацвалюта забрала у європейської 5 копійок. 

Як повідомлялось раніше, у НБУ вирішили оновити дизайн шести банкнот. Так, скоро українці побачать оновлені п’ятдесятки.

 

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