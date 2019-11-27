Кліп Лободи та лідера Rammstein став шалено популярним у Мережі (ВІДЕО)

Аня Мартинюк 27 листопада 2019, 07:59

Інтернет-спільнота оцінила новий кліп Тилля Ліндеманна, у якому також можна побачити українську співачку Світлану Лободу.

Новину передає «Преса України».

Не так давно на офіційному каналі лідера гурту Rammstein Тилля Ліндеманна вийшла нова відеоробота до пісні «Frau & Mann» і вона стала популярною серед глядачів. Так, починаючи з 23 листопада кліп подивились понад два мільйони користувачів YouTube.

До слова, у ньому знялась відома українська співачка Світлана Лобода, якій приписують роман з Тілем Ліндеманном.

Так, сюжет кліпу зацікавив інтернет-спільноту. У ньому йдеться про директора склозаводу, який намагається згвалтувати підлеглу. Згодом виявляється, що вона є дружиною його брата-космонавта. Роль директора дісталась Тиллю Ліндеманну, робітниці – Світлані Лободі.

Варто зазначити, що функція коментарів на каналі Ліндеманна відключена, тому прихильники виконавців залишили коментарі під відповідною публікацією Лободи у соцмережі Інстаграм.

«Просто вогонь! Але чому у Тилля мої келихи для шампанського?» - поцікавились у коментарях.

«Крутий кліп і пісня», - також відзначила інтернет-спільнота.