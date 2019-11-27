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Житомирські шкарпетки прикрасили цитатами Зеленського

Аня Мартинюк 27 листопада 2019, 07:28
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Житомирські шкарпетки прикрасили цитатами Зеленського

У Житомирі випустили серію зелених шкарпеток, на яких красуються цитати президента Володимира Зеленського.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 27 листопада, стало відомо, що у Житомирі можна придбати шкарпетки зеленого кольору з написами «Вийди звідси розбійнік» або «Погано чуєш мене?». Як відомо, цитати належать чинному президенту країни Володимиру Зеленському.

За даними житомирських ЗМІ, шкарпетки випускає місцевий виробник. Відомо, що у партію входить близько 50 шкарпеток. Доступні вони у звичайному магазині. Очікується, що після розпродажу зелених шкарпеток буде випущена нова партія.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський заявляв, що хоче покращити рівень володіння українською мовою.

«Рівень української мови, на мою особисту думку, зростає. Але я знаю, що є помилки з наголосами і з деякими словами. Хочу говорити краще. Може, і неможливо знати мову на 100%, але я намагаюся. Знаєте, практика. Більше говорити. Краще – із розумними людьми», - розмірковував президент.

 

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