Обрано обличчя для демоверсії українського е-посвідчення водія

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Українська модель Олександра Ободянська тепер красуватиметься на демоверсії електронного водійського посвідчення.
Новину передає «Преса України».
Міністерство цифрової трансформації повідомило, що українка Олександра Ободянська стала обличчям демоверсії електронного водійського посвідчення. У прес-службівідомства зазначили, що Олександра Ободянська у минулому році отримала грант за міжнародною стипендіальною програмою International Scholarship Programme of WSB University. Так, вона наразі навчається у Польщі.
«Олександрі не байдужа доля нашої країни, тож вона прагне долучитися до майбутніх змін. Ми пишаємося українцями, які гідно представляють Україну за кордоном», - наголосили представники відомства.
До слова, модель виконала головні вимоги конкурсу. Це:
реальність фотографії та відповідність людині, яка її виклала;
фото подобалось іншим користувачам та його відзначали;
людині на фото мало бути понад 18 років.
За попередніми даними, бажаючих стати обличчям для демоверсії е-посвідчення виявилось понад три тисяч.
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