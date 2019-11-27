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Обрано обличчя для демоверсії українського е-посвідчення водія

Аня Мартинюк 27 листопада 2019, 07:03
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Обрано обличчя для демоверсії українського е-посвідчення водія

Українська модель Олександра Ободянська тепер красуватиметься на демоверсії електронного водійського посвідчення.

Новину передає «Преса України».

Міністерство цифрової трансформації повідомило, що українка Олександра Ободянська стала обличчям демоверсії електронного водійського посвідчення. У прес-службівідомства зазначили, що Олександра Ободянська у минулому році отримала грант за міжнародною стипендіальною програмою International Scholarship Programme of WSB University. Так, вона наразі навчається у Польщі.

«Олександрі не байдужа доля нашої країни, тож вона прагне долучитися до майбутніх змін. Ми пишаємося українцями, які гідно представляють Україну за кордоном», - наголосили представники відомства.

До слова, модель виконала головні вимоги конкурсу. Це:

реальність фотографії та відповідність людині, яка її виклала;

фото подобалось іншим користувачам та його відзначали;

людині на фото мало бути понад 18 років.

За попередніми даними, бажаючих стати обличчям для демоверсії е-посвідчення виявилось понад три тисяч.

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