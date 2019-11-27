Обрано обличчя для демоверсії українського е-посвідчення водія

Аня Мартинюк 27 листопада 2019, 07:03

Українська модель Олександра Ободянська тепер красуватиметься на демоверсії електронного водійського посвідчення.

Новину передає «Преса України».

Міністерство цифрової трансформації повідомило, що українка Олександра Ободянська стала обличчям демоверсії електронного водійського посвідчення. У прес-службівідомства зазначили, що Олександра Ободянська у минулому році отримала грант за міжнародною стипендіальною програмою International Scholarship Programme of WSB University. Так, вона наразі навчається у Польщі.

«Олександрі не байдужа доля нашої країни, тож вона прагне долучитися до майбутніх змін. Ми пишаємося українцями, які гідно представляють Україну за кордоном», - наголосили представники відомства.

До слова, модель виконала головні вимоги конкурсу. Це:

реальність фотографії та відповідність людині, яка її виклала;

фото подобалось іншим користувачам та його відзначали;

людині на фото мало бути понад 18 років.

За попередніми даними, бажаючих стати обличчям для демоверсії е-посвідчення виявилось понад три тисяч.