На берег анексованого Криму викинулись тисячі медуз

Аня Мартинюк 27 листопада 2019, 06:28

На берег Криму викинуло тисячі медуз-корнеротів. Відома причина такого явища.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 27 листопада, стало відомо, що на азовське узбережжя Криму викинулись тисячі медуз-корнеротів. Причина цього – потужний шторм, який пронісся півостровом минулого тижня. За даними місцевих ЗМІ, морські тварини були знайдені у селищі Мисове Ленінського району.

Попри те, що медузи можуть жалити відвідувачів, з пляжу їх ніхто не забирає.

За словами екологів, влітку біля берегів Керчі було зафіксовано велике скупчення медуз, які за розміром можуть досягати 50-60 сантиметрів у діаметрі, а вага становить до 10 кілограмів.