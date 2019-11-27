На берег анексованого Криму викинулись тисячі медуз

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На берег Криму викинуло тисячі медуз-корнеротів. Відома причина такого явища.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 27 листопада, стало відомо, що на азовське узбережжя Криму викинулись тисячі медуз-корнеротів. Причина цього – потужний шторм, який пронісся півостровом минулого тижня. За даними місцевих ЗМІ, морські тварини були знайдені у селищі Мисове Ленінського району.
Попри те, що медузи можуть жалити відвідувачів, з пляжу їх ніхто не забирає.
За словами екологів, влітку біля берегів Керчі було зафіксовано велике скупчення медуз, які за розміром можуть досягати 50-60 сантиметрів у діаметрі, а вага становить до 10 кілограмів.
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