Сосєдов порадив Ротару не виступати не лише в Росії

Аня Мартинюк 26 листопада 2019, 14:09

Сергій Сосєдов порадив Софії Ротару та Аллі Пугачовій припинити смішити людей на сцені. Так, він нагадав, що Ротару не має хітового репертуару та й взагалі співає під фонограму.

Новину передає «Преса України».

Відомий російський критик та журналіст Сергій Сосєдов порадив двом відомим співачкам, Софії Ротару та Аллі Пугачовій, покинути сцену. Про це він заявив на тлі обвалу критику на Ротару за те, що вона націлилась знову давати концерти в РФ.

Він зауважив, що засуджувати Ротару не варто, однак вона уже багато років співає під фонограму та не має хітового репертуару.

«Соні Ротару, мені здається, вже сьогодні заробляти не треба, це дуже багата жінка, це мільярдерка. Я б піднімав розмову на іншу тему - чи потрібно в принципі виходити Ротару на сцену? Я думаю що ні. У неї років 10-15 дуже поганий репертуар», - зазначив Сосєдов.

Він також наголосив, що і Софія Ротару і Алла Пугачова «вже не ті».

«Зовсім не та, і не треба брехати, що ви молода, ви вже давно не молоді, м'яко сказати не молоді. Люди повинні розуміти такі речі і не бути смішними в своєму віці, не виглядати як старухи Шапокляк, тому що публіка-то сміється над ними ... ось це страшно, артист не повинен показувати неміч на сцені, він не повинен стояти, ледве тримаючись за повітря, махаючи крильцями», - підсумував Сосєдов.