Зеленський нагадав, що Коломойський не президент України

Аня Мартинюк 26 листопада 2019, 13:37

Володимир Зеленський відповів журналістам, які поцікавились, чи прислухається він до Ігоря Коломойського, який порадив подружитися з РФ.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 26 листопада, президент України Володимир Зеленський прокоментував журналістам заяви олігарха Ігоря Коломойського щодо необхідності розгорнути вектор зовнішньої політики України в бік Росії.

Так, під час прес-конференції з президентом Естонії Керсті Кальюлайд він зазначив, що думка Коломойського не є визначальною.

«Що стосується пана Коломойського, ви сказали, що він мене підтримував. Мене підтримали 73% (виборців, - ред.), і якщо серед них був пан Коломойський - я дуже радий, що у нас стільки українців, які підтримали мене на виборах. Пан Коломойський - не президент України. Він громадянин України, але більшість громадян обрали європейську інтеграцію і курс на Євросоюз. Тому саме народ України обирає, куди нам іти», - відповів український лідер.

Так, Зеленський вкотре наголосив, що готовий до діалогу з РФ у «нормандському форматі». Нагадаємо, він має пройти 9 грудня.