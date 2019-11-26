Демі Роуз роздяглась в джунглях Таїланду

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24-річна фотомодель Демі Роуз взяла участь у новій фотосесії. Знаменитість показала новий звабливий боді.
Новину передає «Преса України».
Зірка Instagram Демі Роуз відправилась у Таїланд, щоб зробити нові гарячі знімки. 24-річна британська модель вкотре показала, якою дивовижною фігурою вона володіє.
Так, Роуз обрала для фотосесії у джунглях червоне білизну.
«Демі Роуз не треба багато позувати. Що не кадр – шедевр», - прокоментували у Мережі.
«Гаряча брюнетка. Як їй вдається тримати груди на такій тонкій талії?» - поцікавилась інтернет-спільнота.
«Повія звичайна. Як же легко зараз торгувати тілом», - додали противники моделі.
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