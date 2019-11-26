НБУ вирішив освіжити усі 6 гривневих купюр

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За даними Нацбанку, в Україні залишиться в обігу 6 банкнот. Усі вони матимуть сучасний дизайн.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 26 листопада, у прес-службі НБУ повідомили, що після виведення з обігу 25 копійок залишилось 12 номіналів. Це 6 банкнот і 6 монет.
«Банкноти 50 та 20 гривень також матимуть дизайн нового покоління та посилений захист від підроблення», - зазначили у прес-службі НБУ.
Також у банку нагадали, що паперові 5 та 10 гривень замінять монети. Такі ж, як монети номіналом 1 та 2 гривні, які були розкритиковані українцями за недолугий вигляд. Зокрема, маленький розмір та однаковий сріблястий дизайн, що ускладнює користування монетами.
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