НБУ вирішив освіжити усі 6 гривневих купюр

Аня Мартинюк 26 листопада 2019, 12:22

За даними Нацбанку, в Україні залишиться в обігу 6 банкнот. Усі вони матимуть сучасний дизайн.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 26 листопада, у прес-службі НБУ повідомили, що після виведення з обігу 25 копійок залишилось 12 номіналів. Це 6 банкнот і 6 монет.

«Банкноти 50 та 20 гривень також матимуть дизайн нового покоління та посилений захист від підроблення», - зазначили у прес-службі НБУ.

Також у банку нагадали, що паперові 5 та 10 гривень замінять монети. Такі ж, як монети номіналом 1 та 2 гривні, які були розкритиковані українцями за недолугий вигляд. Зокрема, маленький розмір та однаковий сріблястий дизайн, що ускладнює користування монетами.