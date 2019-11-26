Зеленський підтримав посилення покарання за фальсифікат ліків

Аня Мартинюк 26 листопада 2019, 11:54

Президент України підписав закон, який передбачає посилення кримінальної відповідальності за фальсифікацію ліків. Так, тепер зловмисникам може світити довічне ув’язнення.

Новину передає «Преса України».

Вчора, 25 листопада, президент України Володимир Зеленський поставив свій підпис під законом про посилення кримінальної відповідальності за фальсифікацію ліків і їх поширення. Документ вступить в силу на наступний день після його опублікування.

Так, за виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання фальсифікату зловмиснику світитиме від 5 до 8 років у в’язниці. Раніше санкція передбачала покарання на термін від 3 до 5 років.

За повторне правопорушення та порушення групою осіб чи службовою особою покарання передбачає від 8 до 10 років позбавлення волі плюс конфіскація майна.

У випадку, якщо від діяльності зловмисників померла людина, термін перебування за гратами становитиме від 10 до 15 років або довічне ув’язнення плюс конфіскація майна.