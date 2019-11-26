Понад півсотні депутатів покинуть «Слугу народу» - Скороход

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Ганна Скороход повідомила, що з партії «Слуга народу» депутати йтимуть добровільно. Вона пояснила, чому.
Новину передає «Преса України».
Нардеп Ганна Скороход зробила гучну заяву. За її словами, у президентській фракції може поменшати «слуг». Так, зі «Слуги народу» збираються піти близько 60 депутатів. Очікується, що вони можуть створити у парламенті нову групу.
Таку заяву зробила Ганна Скороход, яку першою виключили з партії. За її словами, колеги самі розповідають їй про наміри. Причина такого ходу подій – депутати хочуть, щоб їх чули і рахувалися з ними.
До слова, раніше голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що виключена з партії Скороход може опинитися у опозиціонерів, партії «Батьківщина».
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