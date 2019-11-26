Зеленський провів діалог з Путіним

Аня Мартинюк 26 листопада 2019, 07:41

Володимир Зеленський та Володимир Путін поспілкувалися про українські кораблі та газові переговори.

Новину передає «Преса України».

Вчора, 25 листопада, президент України Володимир Зеленський поспілкувався з лідером Кремля Володимиром Путіним. В Офісі глави держави повідомили, що сторони обговорили повернення українських кораблів. Зокрема, Зеленський наголосив, що російська сторона повинна повернути все озброєння, обладнання та документацію, що знаходилась на незаконно затриманих кораблях.

Відомо, що лідери двох країн обговорили питання газових переговорів у тристоронньому форматі Україна – Росія – ЄС.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський відмовився від пропозиції лідера Казахстану, який виступив з ініціативою організувати зустріч президента України з Володимиром Путіним. Так, Зеленський наполіг на проведенні переговорів у «нормандському форматі».

«Я йому сказав, що заради миру на Донбасі і повернення наших території я готовий до будь-якого формату, в тому числі до нашого головного формату – нормандського», - заявляв Зеленський.