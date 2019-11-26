«Слуги народу» позбулися депутата-педофіла

Аня Мартинюк 26 листопада 2019, 07:07

Роман Іванісов, який має судимість за зґвалтування неповнолітньої, більше не сидітиме у ВРУ.

Новину передає «Преса України».

Вчора, 25 листопада, депутат президентської партії «Слуга народу» Роман Іванісов був виключений с політсили. За словами заступника глави фракції Євгенії Кравчук, про це офіційно має повідомити голова ВРУ.

«Рішення про виключення Романа Іванісова і з фракції, і з партії вже прийнято. На найближчому пленарному засіданні про виключення з фракції офіційно оголосить голова Верховної Ради», - зазначила вона.

Як відомо, народний обранець має судимість за зґвалтування. Президент України Володимир Зеленський попереджав, що змусить Іванісова скласти мандат, якщо інформація про його кримінальне минуле підтвердиться. Також лідер країни наголосив, що людина буде покарана, якщо дані про судимість будуть почищені.