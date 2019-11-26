У Києві під посольство РФ принесли унітази

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Українські активісти влаштували акцію. Під посольство РФ «меншим братам росіянам» принесли унітази.
Новину передає «Преса України».
Вечір понеділка 25 листопада завершився цікавою акцією у Києві. Тут біля посольства РФ активісти розмістили унітази, туалетний папір з портретом лідера Кремля Володимира Путіна та спідню білизну. Акція має назву «Перший український гумконвой для Росії».
Вона пройшла на тлі повернення українських кораблів «Яни Капу», «Нікополь» та «Бердянськ», які російська сторона незаконно затримала разом з екіпажем. Як відомо, судна повернулись без унітазів та люстр. Також зник набір трусів боцмана.
«Однак, як це часто буває у варварських країнах, у полоні, кораблі пережили акти вандалізму й туалетної наруги. Ми як більш матеріально забезпечена і культурно розвинена нація повинні допомогти своїм меншим братам – росіянам», - зазначили організатори.
Раніше представниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що українські кораблі можуть функціонувати і без сантехніки.
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