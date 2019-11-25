Українцям дали надію на скоре потепління

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Синоптик Наталія Діденко попередила, що українці можуть розраховувати на скоре незначне потепління.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 25 листопада, синоптик Наталія Діденко розповіла, як змінюватиметься синоптична картина найближчими днями. У соцмережі Фейсбук вона зазначила, що з Греції через Туреччину та Чорне море в Україну прийде циклон і вже 27 листопада потеплішає.
«А на Півдні, Сході та в багатьох центральних областях з`являться опади - переважно дощ, проте десь можливо і мокрий сніг», - уточнила вона.
Завтра, 26 листопада, стовпчики термометрів в Україні покажуть -1-8 градусів.
«На Півдні та Заході близько нуля, вдень у вівторок у більшості областей очікується 0+5 градусів, на Півночі від 2 морозу до 2 тепла», - додала вона.
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