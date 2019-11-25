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Українцям дали надію на скоре потепління

Аня Мартинюк 25 листопада 2019, 13:23
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Українцям дали надію на скоре потепління

Синоптик Наталія Діденко попередила, що українці можуть розраховувати на скоре незначне потепління.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 25 листопада, синоптик Наталія Діденко розповіла, як змінюватиметься синоптична картина найближчими днями. У соцмережі Фейсбук вона зазначила, що з Греції через Туреччину та Чорне море в Україну прийде циклон і вже 27 листопада потеплішає.

«А на Півдні, Сході та в багатьох центральних областях з`являться опади - переважно дощ, проте десь можливо і мокрий сніг», - уточнила вона.

Завтра, 26 листопада, стовпчики термометрів в Україні покажуть -1-8 градусів. 

«На Півдні та Заході близько нуля, вдень у вівторок у більшості областей очікується 0+5 градусів, на Півночі від 2 морозу до 2 тепла», - додала вона.

 

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