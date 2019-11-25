Біллі Айліш влаштувала «пожежу» на American Music Awards (ВІДЕО)

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17-річна Біллі Айліш отримала дві нагороди American Music Awards, перед тим влаштувавши справжнє яскраве шоу.
Новину передає «Преса України».
У Лос-Анджелесі пройшла церемонія нагородження премії American Music Awards. Молода знаменитість Біллі Айліш також виступала на сцені, після чого була удостоєна двох статуеток – «Найкращий новий артист» та «Улюблений альтернативний виконавець».
Варто зазначити, що виступ співачки був по-справжньому гарячим. На сцені розпалили справжнє багаття. Цікавий перфоманс 17-річною зіркою був виконаний до пісні «All The Good Girls Go To Hell».
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