Біллі Айліш влаштувала «пожежу» на American Music Awards (ВІДЕО)

Аня Мартинюк 25 листопада 2019, 12:45

17-річна Біллі Айліш отримала дві нагороди American Music Awards, перед тим влаштувавши справжнє яскраве шоу.

Новину передає «Преса України».

У Лос-Анджелесі пройшла церемонія нагородження премії American Music Awards. Молода знаменитість Біллі Айліш також виступала на сцені, після чого була удостоєна двох статуеток – «Найкращий новий артист» та «Улюблений альтернативний виконавець».

Варто зазначити, що виступ співачки був по-справжньому гарячим. На сцені розпалили справжнє багаття. Цікавий перфоманс 17-річною зіркою був виконаний до пісні «All The Good Girls Go To Hell».