Путін-карлик насмішив Рунет

Аня Мартинюк 25 листопада 2019, 12:07

У Рунеті посміялись з Путіна та Медведєва, які стали героями кумедного фотокадру.

Новину передає «Преса України».

У Мережі висміяли президента РФ Володимира Путіна та прем'єр-міністра Дмитра Медведєва, які з'явилися на з'їзді партії «Єдина Росія». Як відомо, кремлівський лідер дещо комплексує з приводу свого низького росту. Так, фотограф обрав невдалий ракурс, сфотографувавши Путіна зі столиком на передньому плані, який створив ілюзію ще меншого росту президента РФ.

В результаті у Рунеті посміялись з фото.

«Так суворо Вована і Дімона ще ніхто не троллив. Главное - картинку на весь екран не розкривати, тоді просто два карлика на табуреті», - відзначили у Мережі.

«Найбагатші карлики в світі», - пожартували у Мережі.

«Вовочка, прочитай нам віршик», - посміялись у коментарях.

«Таке відчуття, що їх ззаду намагаються підняти за пояс»,- додали у коментарях.