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У Рунеті посміялись з Путіна та Медведєва, які стали героями кумедного фотокадру.
Новину передає «Преса України».
У Мережі висміяли президента РФ Володимира Путіна та прем'єр-міністра Дмитра Медведєва, які з'явилися на з'їзді партії «Єдина Росія». Як відомо, кремлівський лідер дещо комплексує з приводу свого низького росту. Так, фотограф обрав невдалий ракурс, сфотографувавши Путіна зі столиком на передньому плані, який створив ілюзію ще меншого росту президента РФ.
В результаті у Рунеті посміялись з фото.
«Так суворо Вована і Дімона ще ніхто не троллив. Главное - картинку на весь екран не розкривати, тоді просто два карлика на табуреті», - відзначили у Мережі.
«Найбагатші карлики в світі», - пожартували у Мережі.
«Вовочка, прочитай нам віршик», - посміялись у коментарях.
«Таке відчуття, що їх ззаду намагаються підняти за пояс»,- додали у коментарях.
12:45: Біллі Айліш влаштувала «пожежу» на American Music Awards (ВІДЕО)
12:07: Путін-карлик насмішив Рунет
10:53: Попри невдалу презентацію з'явились претенденти на трикутну Tesla
14:04: Дубінський розповів, чому Найєму дали місце в Укроборонпромі
13:25: Шарій запропонував замінити Рябошапку Портновим (ВІДЕО)
11:28: Преимущества трехкомнатных квартир в полифункциональном районе RYBALSKY
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