Екологічне лихо трапилось з Азовським морем (ВІДЕО)

Попри невдалу презентацію з'явились претенденти на трикутну Tesla 10:53
Дубінський розповів, чому Найєму дали місце в Укроборонпромі 14:04
Шарій запропонував замінити Рябошапку Портновим (ВІДЕО) 13:25
Преимущества трехкомнатных квартир в полифункциональном районе RYBALSKY 11:28
«Продається все»: Журналісти розібрали літературу, яка цікавить скандальну Клітін 07:45
На новій Теслі тікатимуть у підземні бункери еліти нинішньої антиутопії – письменник 06:35
Зе пора на свалку истории... Кто сменит его на посту президента и кто возродит Украину? 10:19
У Мережу потрапив новий «чотириокий» Samsung Galaxy A71 10:13
Захарова натякнула, що повернені Росією українські кораблі можуть функціонувати без туалетів 09:33
Активістка Femen накинула на себе зашморг під стінами Печерського райсуду 08:16
Зеленський запропонував єгипетському мільярдеру інвестувати в Україну 07:39
Британська дизайнерка придумала, як спокусливо вигулювати пса 07:00
Где в Киеве можно установить брекеты? 06:37
Азовське море обміліло. Стала відома причина такого ходу подій.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 25 листопада, стало відомо, що у Таганрозькій затоці Азовське море катастрофічно обміліло. За словами екологів, море у цьому регіоні практично перетворилося на пустелю. Відомо, що причина цього – сильні вітри.
Як зазначають росЗМІ, берегова лінія відсунулася углиб на декілька кілометрів. Таке явище раніше вже спостерігалось, однак 40 років тому. За даними журналістів, у Ростовській області також обміліла річка Дон.
Як повідомлялось раніше, українські екологи попередили, що через Кримський міст азовське море може зникнути з обличчя землі.
«Можуть почати розмиватися коси в Азовському морі, може почати замулюватися вся протока і Азовське море може стати взагалі озером. Дуже велика загроза для живих істот, які проживають в Азовському морі: це риби, які нерестяться там. Наприклад, пеленгас, який нереститься на Молочному лимані, і він не зможе туди заходити, нормально мігрувати між Азовським і Чорним морями», - розповідав еколог Олексій Василюк.
10:53: Попри невдалу презентацію з'явились претенденти на трикутну Tesla
14:04: Дубінський розповів, чому Найєму дали місце в Укроборонпромі
13:25: Шарій запропонував замінити Рябошапку Портновим (ВІДЕО)
11:28: Преимущества трехкомнатных квартир в полифункциональном районе RYBALSKY
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.