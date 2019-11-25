Екологічне лихо трапилось з Азовським морем (ВІДЕО)

Аня Мартинюк 25 листопада 2019, 11:29

Азовське море обміліло. Стала відома причина такого ходу подій.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 25 листопада, стало відомо, що у Таганрозькій затоці Азовське море катастрофічно обміліло. За словами екологів, море у цьому регіоні практично перетворилося на пустелю. Відомо, що причина цього – сильні вітри.

Як зазначають росЗМІ, берегова лінія відсунулася углиб на декілька кілометрів. Таке явище раніше вже спостерігалось, однак 40 років тому. За даними журналістів, у Ростовській області також обміліла річка Дон.

Як повідомлялось раніше, українські екологи попередили, що через Кримський міст азовське море може зникнути з обличчя землі.

«Можуть почати розмиватися коси в Азовському морі, може почати замулюватися вся протока і Азовське море може стати взагалі озером. Дуже велика загроза для живих істот, які проживають в Азовському морі: це риби, які нерестяться там. Наприклад, пеленгас, який нереститься на Молочному лимані, і він не зможе туди заходити, нормально мігрувати між Азовським і Чорним морями», - розповідав еколог Олексій Василюк.