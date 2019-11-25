Преимущества трехкомнатных квартир в полифункциональном районе RYBALSKY

zmxn 23 листопада 2019, 11:28

Квартира в жилом районе RYBALSKY — уникальная возможность жить у Днепра. В 5 минутах на авто — станции метро «Почайна» и «Почтовая площадь», в 7 минутах — Андреевский спуск. До Крещатика можно добраться в течение 10 минут. Эргономичные планировочные решения, безопасные озелененные дворы и тщательно продуманная внутренняя инфраструктура — ключевые причины обратить внимание на объект, если вы требовательно относитесь к вопросам комфорта.

Что необходимо знать об объекте

Жилой район RYBALSKY строится на улице Набережно-Рыбальской. На территории обустроен бульвар с пешеходными и велодорожками, локациями для активностей, общения и гармоничного отдыха. Здесь ребенок сможет кататься на роликах, самокате и скейте, рисовать мелками и играть в классики.

Следующий важный пункт — открытие водного канала и реконструкция набережной. В доме №5 будет находиться образовательный комплекс RYBALSKY Family Port. Запланирована улица ресторанов. К элементам внутренней инфраструктуры относятся магазины различного назначения, стоматологические клиники, студии красоты, арт-пространства, фитнес-залы и пр.

Внутренние дворы закрыты для посторонних. Вход возможен через подъезд или дверь с магнитным замком. Пространство будет находиться под видеонаблюдением. Трансляцию с камер можно будет просматривать прямо со смартфона.

В RYBALSKY предусмотрено девять подземных паркингов, к которым можно спуститься на лифте, и станции для подзарядки электромобилей. Будет работать система паркинг-шеринг, что позволит владельцам паркомест сдавать их в аренду соседям.

Недвижимость, достойная внимания

Рациональное решение для тех, кто ищет эргономичное и безопасное пространство для жизни — купить 3-комнатную квартиру в ЖК RYBALSKY. Минимальная площадь составляет 68,31 кв. м, максимальная — 149,46 кв. м. Есть возможность организовать стильную спальню. Стеклянная стена за изголовьем кровати способна визуально увеличить комнату. Можно оформить светлую и уютную детскую, а также организовать места хранения для игрушек и личных вещей. Ребенок будет в восторге от железной дороги. В гостиной можно установить огромный дизайнерский диван и Smart TV. Акценты удастся расставить с помощью текстиля, живописи, зелени.

Продаются также квартиры с одной (40,45–86,86 кв. м), двумя (45,13–120,92 кв. м) и четырьмя (94,86–171,91 кв. м) комнатами.

Если у вас есть вопросы относительно условий приобретения жилой и нежилой недвижимости, обращайтесь в отдел продаж. Менеджеры помогут выбрать вариант, который соответствует вашим запросам.