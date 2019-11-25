Попри невдалу презентацію з'явились претенденти на трикутну Tesla

Аня Мартинюк 25 листопада 2019, 10:53

Ілон Маск повідомив у соцмережі, скільки людей вирішили зробити попереднє замовлення Tesla Cybertruck.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 25 листопада, стало відомо, що бажаючих придбати нову Tesla Cybertruck назбиралось 200 тисяч. Про це засновник компанії Ілон Маск написав на своїй сторінці у соцмережі. Варто зазначити, що на веб-сайті компанії вказано, що для резервування замовлення на Cybertruck потрібен негайний внесок у розмірі 100 доларів США.

До слова, вартість пікапа, презентація якого відбулась не на висоті, становить від 39 900 доларів США. Cybertruck вийде у трьох версіях з запасом ходу 250 миль, 300 миль і 500 миль відповідно. Ціни на Tri Motor All-Wheel-Drive Cybertruck стартують від 69 900 доларів. Мова йде про тримоторні авто, виробництво яких стартує наприкінці 2022 року.

Нагадаємо, чиста вартість Tesla зменшилась на 6 відсотків, або на 768 мільйонів доларів США. Падіння відбулось всього за день, після того, як металева куля під час презентації авто розбила нерозбивне скло.