Ані Лорак розкритикували за пожинання плодів у РФ

Аня Мартинюк 25 листопада 2019, 10:14

Українська співачка Ані Лорак була вкотре розкритикована інтернет-спільнотою. Знову ж таки за заробітки у Росії.

Новину передає «Преса України».

Відома співачка Ані Лорак отримала у Росії дві нагороди «Золотий грамофон». На 41-річну виконавицю одразу ж накинулись з критикою представники інтернет-спільноти. Зокрема український політолог Олексій Голобуцький зазначив, що під час вручення нагород співачка намагалась торгувати своїм тілом.

«Реклама товару лицем, губами..Ну рештою обов'язкових опцій такого товару. А що їй залишається? Треба шукати джерело грошей)», - написав він у соцмережі.

«Трьохрубльові продажні шмари...», - також з’явилось у коментарях.

«Поки дві держави ведуть неоголошену війну,ви співаєте на стороні країни-нападника. Вітаю,гроші не пахнуть!» - наголосили у Мережі.