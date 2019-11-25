Ані Лорак розкритикували за пожинання плодів у РФ

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Українська співачка Ані Лорак була вкотре розкритикована інтернет-спільнотою. Знову ж таки за заробітки у Росії.
Новину передає «Преса України».
Відома співачка Ані Лорак отримала у Росії дві нагороди «Золотий грамофон». На 41-річну виконавицю одразу ж накинулись з критикою представники інтернет-спільноти. Зокрема український політолог Олексій Голобуцький зазначив, що під час вручення нагород співачка намагалась торгувати своїм тілом.
«Реклама товару лицем, губами..Ну рештою обов'язкових опцій такого товару. А що їй залишається? Треба шукати джерело грошей)», - написав він у соцмережі.
«Трьохрубльові продажні шмари...», - також з’явилось у коментарях.
«Поки дві держави ведуть неоголошену війну,ви співаєте на стороні країни-нападника. Вітаю,гроші не пахнуть!» - наголосили у Мережі.
10:53: Попри невдалу презентацію з'явились претенденти на трикутну Tesla
14:04: Дубінський розповів, чому Найєму дали місце в Укроборонпромі
13:25: Шарій запропонував замінити Рябошапку Портновим (ВІДЕО)
11:28: Преимущества трехкомнатных квартир в полифункциональном районе RYBALSKY
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