Дубінський розповів, чому Найєму дали місце в Укроборонпромі

Аня Мартинюк 23 листопада 2019, 14:04

Олександр Дубінський розібрав ситуацію з призначенням Мустафи Найєва на посаду в Укроборонпромі. Так, він назвав його одним із «соросят».

Новину передає «Преса України».

Депутат партії «Слуга народу» Олександр Дубінський прокоментував нову посаду колишнього нардепа Мустафи Найєма. Як відомо, останній став заступником гендиректора Укроборонпрому. У своєму блозі Дубінський зазначив, «де Найєм, а де Укроборонпром».

«Торгівля озброєнням, військово-промисловий комплекс, оборонні підприємства, високотехнологічні заводи..і Мустафа. На яких підставах він отримав цю посаду? Які знання він принесе? Зрозуміло, нам ніхто не повідомляє, бо х*й вони на нас клали, якщо директором Укроборонпрому призначили людину з литовським паспортом», - іронічно зазначив він.

Олександр Дубінський пояснив, чому Мустафу Найєма призначили на важливу посаду. За його словами, директор Укроборонпрому Айварас Абромавичус має компанію «Іст-Капітал», якою володіє інша його компанія.

«Іст-Капітал» є акціонером одного з російських банків, одним з акціонерів якого є двоюрідний брат Володимира Путіна. Тобто голова українського Укроборонпрому є партнером у банківському бізнесі брата Путіна. Брата Путіна, через якого вивели 40 млрд доларів через Молдову та європейські країни типу Прибалтики. 40 млрд доларів відмили через Прибалтику для російської еліти», - розповів він.

Дубінський зауважив, що Найєм представник «соросят» (Джордж Сорос – американський трейдер). Він також додав, що «соросята» - це також партія «Голос», яка виступила за вихід з мінських угод, що приведе зняття санкцій з РФ.

«Соросята, Абромавичус, литовський паспорт, партнер брата Путіна, який вів 40 млрд доларів, поросята, виведення Росії з-під санкцій», - підсумував він.