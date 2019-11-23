Шарій запропонував замінити Рябошапку Портновим (ВІДЕО)

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Анатолій Шарій запропонував кращу, на його думку, кандидатуру на пост генпрокурора України. Він також показав, чиїх словесних протестів боятися не треба.
Новину передає «Преса України».
Відомий український журналіст та блогер Анатолій Шарій записав нове відео, у якому він ділиться думками з приводу генпрокурора Руслана Рябошапки. Так, він зауважив, що останній явно знаходиться не на своєму місці. У зв’язку з цим Шарій поцікавився, а що якщо генпрокурором України призначити юриста Андрія Портнова.
Блогер одразу ж передбачив, що «почнеться виття».
«Серед кого почнеться виття? Серед тих, кого боїмося. Боїмося реакції кого? Меншості», - зазначив Шарій.
Так, він показав пенсіонерів, які з нагоди річниці Революції гідності зібрались поро змірковувати про колишню та чинну владу. Найяскравіші коментарі він оприлюднив у своєму блозі. Зокрема, пенсіонерки захищали одіозного Петра Порошенка. Тим часом Шарій порадив останнім не забути подякувати Порошенку за пенсії.
«Ось цей хутір почав диктувати умови…Подумайте, чи варто боятися думки ось оцих от?» - додав він.
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