Как заработать молодой маме 22000 евро?

zmxn 22 листопада 2019, 11:31

К настоящему времени, во всем мире стала достаточно актуальной тема суррогатного материнства. В том числе Украина - эта одна из немногих стран в мире, где суррогатное материнство разрешается законом. Для 40% бездетных семей суррогатное материнство или искусственное оплодотворение является чуть ли не последней возможностью в осуществлении мечты о появлении ребенка. Поэтому большое количество бездетных семей все чаще стали обращаться в клиники для поиска суррогатных мам.

В основном суррогатным материнством интересуются женщины с финансовой необеспеченностью. Не всем известно, что на Украине доход за суррогатное материнств одостигает до 16 000 євро. Данная сумма в семь раз превышает среднегодовую зарплату по стране. Если рассмотреть цену на суррогатное материнство в Киеве, то сумма составляет примерно 18 000 евро.

В клинике «Артемида » финансовое вознаграждение составляет до 22 000 евро. Если у вас есть возможность помочь нуждающейся бездетной семье, то данная клиника обеспечивает суррогатную мать всем самым необходимым, а именно:

Клиника страхует вашу жизнь и здоровье;

Вас обеспечивают своевременными выплатами;

В случае спорных вопросов у вас имеется бесплатное юридическое сопровождение;

Для вас созданы самые лучшие условия проживания в течении всей беременности;

От нас вы получаете также психологическую поддержку;

Если после родов у вас появляются проблемы со здоровьем, вы проходите лечение в нашей клинике.

Ниже приведен сравнительный анализ с другими клиниками:

«АРТЕМИДА» Canadian Medical Care «BABY4YOU» «Мама Всем» «Mom Baby» Возраст От 19 до 36 лет От 18 до 37 лет От 20 до 34 лет От 19 до 36 лет От 19 до 38 лет Финансовое вознаграждение 22 000 евро 19 000 евро 18 000 евро 13 000 евро 18 000 евро Доплаты за многоплодную беременность + + - + + Доплаты за кесарево сечение + + - + - Бесплатное юридическое сопровождение + + - - + Обеспечение психологической поддержки + - - - -

Какие необходимые требования к суррогатной матери?

База нашего центра постоянно расширяется. Суррогатной матерью для супружеской бездетной пары может быть здоровая дееспособная женщина. В центре «Артемида » существует ряд требований к кандидатам:

Вы должны иметь своего здорового ребенка

Данное требование гарантирует Вашу способность к зачатию и вынашиванию плода;

Возраст от 19 до 38 лет

Мы заботимся о каждой суррогатной матери, и для того чтобы не было риска осложнения в течении всей беременности выдвигаются требования по возрастному ограничению;

Обязательное Украинское гражданство

Суррогатной матерью может быть только гражданка Украины;

Отсутствие вредных привычек

Вы должны понимать, что курение, употребление алкоголя в любых количествах и употребление наркотических веществ не позволят выносить крепкого и здорового ребенка;

Резус-фактор крови должен быть положительным

При положительном резус-факторе отсутствует возможность риска развития резус-конфликта во время беременности;

Всю сумму гонорара не выплачивают сразу, а разбивают на несколько выплат:

В день переноса эмбрионов После УЗИ которое подтвердит беременность Ежемесячные выплаты с 6 по 9-й месяц беременности Выплата после родов.* Доплата за двойню Доплата в случае родов с кесарево 5 000 грн. 5 000 грн. 10 000 грн. 13 000 евро 500 евро

Мы ждем Вас в клинике «Артемида» по адресу: Киев, ул. Авиаконструктора Антонова 2/32.

Официальний сайт медицинского центра: https://artemida.ua/

Подарим счастье бездетной семье вместе!