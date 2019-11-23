Как заработать молодой маме 22000 евро?

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К настоящему времени, во всем мире стала достаточно актуальной тема суррогатного материнства. В том числе Украина - эта одна из немногих стран в мире, где суррогатное материнство разрешается законом. Для 40% бездетных семей суррогатное материнство или искусственное оплодотворение является чуть ли не последней возможностью в осуществлении мечты о появлении ребенка. Поэтому большое количество бездетных семей все чаще стали обращаться в клиники для поиска суррогатных мам.
В основном суррогатным материнством интересуются женщины с финансовой необеспеченностью. Не всем известно, что на Украине доход за суррогатное материнств одостигает до 16 000 євро. Данная сумма в семь раз превышает среднегодовую зарплату по стране. Если рассмотреть цену на суррогатное материнство в Киеве, то сумма составляет примерно 18 000 евро.
В клинике «Артемида» финансовое вознаграждение составляет до 22 000 евро. Если у вас есть возможность помочь нуждающейся бездетной семье, то данная клиника обеспечивает суррогатную мать всем самым необходимым, а именно:
Ниже приведен сравнительный анализ с другими клиниками:
|«АРТЕМИДА»
|Canadian Medical Care
|«BABY4YOU»
|«Мама Всем»
|«Mom Baby»
|Возраст
|От 19 до 36 лет
|От 18 до 37 лет
|От 20 до 34 лет
|От 19 до 36 лет
|От 19 до 38 лет
|Финансовое вознаграждение
|22 000 евро
|19 000 евро
|18 000 евро
|13 000 евро
|18 000 евро
|Доплаты за многоплодную беременность
|+
|+
|-
|+
|+
|Доплаты за кесарево сечение
|+
|+
|-
|+
|-
|Бесплатное юридическое сопровождение
|+
|+
|-
|-
|+
|Обеспечение психологической поддержки
|+
|-
|-
|-
|-
Какие необходимые требования к суррогатной матери?
База нашего центра постоянно расширяется. Суррогатной матерью для супружеской бездетной пары может быть здоровая дееспособная женщина. В центре «Артемида» существует ряд требований к кандидатам:
Данное требование гарантирует Вашу способность к зачатию и вынашиванию плода;
Мы заботимся о каждой суррогатной матери, и для того чтобы не было риска осложнения в течении всей беременности выдвигаются требования по возрастному ограничению;
Суррогатной матерью может быть только гражданка Украины;
Вы должны понимать, что курение, употребление алкоголя в любых количествах и употребление наркотических веществ не позволят выносить крепкого и здорового ребенка;
При положительном резус-факторе отсутствует возможность риска развития резус-конфликта во время беременности;
Всю сумму гонорара не выплачивают сразу, а разбивают на несколько выплат:
|В день переноса эмбрионов
|После УЗИ которое подтвердит беременность
|Ежемесячные выплаты с 6 по 9-й месяц беременности
|Выплата после родов.* Доплата за двойню
|Доплата в случае родов с кесарево
|5 000 грн.
|5 000 грн.
|10 000 грн.
|13 000 евро
|500 евро
Мы ждем Вас в клинике «Артемида» по адресу: Киев, ул. Авиаконструктора Антонова 2/32.
Официальний сайт медицинского центра: https://artemida.ua/
Подарим счастье бездетной семье вместе!
07:45: «Продається все»: Журналісти розібрали літературу, яка цікавить скандальну Клітін
06:35: На новій Теслі тікатимуть у підземні бункери еліти нинішньої антиутопії – письменник
10:19: Зе пора на свалку истории... Кто сменит его на посту президента и кто возродит Украину?
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