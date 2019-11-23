Політтехнолог назвав Вакарчука порожньою оболонкою

Аня Мартинюк 23 листопада 2019, 08:54

Тарас Загородній нагадав, що Святослав Вакарчук як політик показав себе не з кращої сторони. В результаті антирейтинг останнього зростає.

Новину передає «Преса України».

Політтехнолог Тарас Загородній розкритикував лідера партії «Голос» Святослава Вакарчука. У новому інтерв’ю Загородній зазначив, що Вакарчук не існує як політик.

«Я взагалі не вважаю, що Вакарчук існує як політик, просто порожня оболонка, яка нічого не варта. І це видно, коли він виступає, що він не впевнений і не знає, що говорити», – пояснив Загородній.

За словами Загороднього, Святослав Вакарчук навіть суперечить собі своїми гаслами. Так, політик-співак обіцяв змінювати країну, а натомість досі присвячує себе концертній діяльності.

«Та ти вже визначся нарешті: чи ти політикою, чи концертами займаєшся? Бо це все бачать і відчувають виборці і як результат – у Вакарчука досить сильно зріс антирейтинг і він зараз десь такий, який у Бойка – на рівні 25%. І це всього за три місяці його роботи», - підсумував політехнолог.