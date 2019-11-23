Болгарія розпродасть землі громадянам ЄС

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У 2020 році Болгарія зніме мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення. Стало відомо, з чим це пов’язано.
Новину передає «Преса України».
Глава Міністерства сільського господарства Болгарії Десіслав Танев заявив, що з наступного року країна почне продавати землю сільськогосподарського призначення. За його словами, купити її зможуть громадяни Євросоюзу.
За даними іноземних ЗМІ, скасування мораторію вступить в силу з січня 2020 року. А саме після внесення відповідних змін до законодавства. До кінця поточного року влада країни повинна скласти акт про вдосконалення регулювання ринку землі.
Десіслав Танев зазначив, що наразі іноземці купують землю не за правилами, шляхом реєстрації місцевої юридичної особи.
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