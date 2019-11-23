«Продається все»: Журналісти розібрали літературу, яка цікавить скандальну Клітін

Аня Мартинюк 23 листопада 2019, 07:45

Олександра Клітін, яка дала зрозуміти, що хоче отримати посаду будь-яким способ, взяла участь у прес-конференції на фоні своїх книг. Вони дуже зацікавили журналістів та інтернет-спільноту.

Новину передає «Преса України».

Заступниця міністра з питань євроінтеграції в Міністерстві інфраструктури України Олександра Клітін дала прес-конференцію на тлі секс-скандалу. Журналістка Оксана Богданова вирішила тим часом звернути увагу, на фоні яких книг скандальна Клітін розповідала про свою «невинність».

Так, книги в основному присв’ячені бізнесу і пасивному заробітку. Список літератури Богданова оприлюднила на своїй сторінці у соцмережі.

Так, це «Бред Стоун «Продається все. Джефф Безос і ера Amazon», «Бред Стоун «вискочка: як Uber, Airbnb і компанії-вбивці з нової Силіконової долини змінюють світ», «Кріс Гильбо «Стартап за 100 доларів», «Кріс Гильбо «Пасивний заробіток: як перетворити ідеї в гроші за 27 днів», «Макс Тегмарк Життя 3.0. Бути людиною в епоху штучного інтелекту».

«А у вас з чим асоціюються ці книги?» - поцікавилась журналістка.

До слова, раніше міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що запропонує Кабміну звільнити його заступницю Олександру Клітін через її листування з Джокером та зосередження уваги лише на заробітку «через ліжко».