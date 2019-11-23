У Росії почнуть продавати ліки в кредит

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Незабезпеченим росіянам дадуть можливість купувати ліки в кредит прямо в аптеках. Одразу дві аптечні мережі вирішили спростити життя людям.
Новину передає «Преса України».
За даними російських ЗМІ, велика аптечна мережа в Москві «Самсон-Фарма» дозволила клієнтам купувати ліки в кредит. Зокрема, він буде доступний людям, яким потрібно купити препарати дорожче 500 рублів. Відомо, що купувати ліки у кредит також пропонує мережа «Озерки».
Тим часом в «Самсон-Фарма» заявили, що очікують від такої «акції» до 10 відсотків додаткової виручки. ЗМІ ж нагадали, що у поточному році продаж ліків в аптеках знизився на 1,5 відсотка. Це пов’язують з падінням доходів населення, яке змушене сильно економити.
До слова, цієї весни Центробанк РФ висловив стурбованість у зв’язку з закредитованістю росіян. Згідно зі статистичними даними, найбідніші росіяни мають найбільше боргове навантаження. Варто зазначити, що у Росії раніше почали продавати продукти в кредит.
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