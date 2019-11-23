На новій Теслі тікатимуть у підземні бункери еліти нинішньої антиутопії – письменник

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Відомий український письменник Анатолій Ульянов прокоментував появу куленепробивної автівки від Ілона Маска. Так, він уточнив, кому згодиться такий автомобіль.
Новину передає «Преса України».
Анатолій Ульянов відреагував на демонстрацію засновником Tesla та SpaseX куленепробивного Cyberruck. Як відомо, Ілон Маск розповів, що автівка буде схожа на військовий бронетранспортер. Так, Cyberruck виглядає як концептуальний автомобіль 80-х років плюс дизайнерські науково-фантастичні елементи.
«Запам'ятайте вид нової куленепробивної Тесли - ось на чому будуть бігти в свої підземні бункери еліти нинішньої антиутопії, коли почнеться класова війна. From the creators of 1989 ..», - написав Ульянов.
В результаті інтернет-спільнота поцікавилась, «в чому полягатиме сенс і цілі класової війни».
«Капіталізм, з його нерівністю і приматом доходу над людським життям, виконав свою історичну місію, і більше не відповідає ні рівню нашого розвитку, ні потребам більшості. Еволюція не стоїть на місці, і прийшов час рухатися далі, демократизуючи принципи роботи суспільства», - відповів письменник.
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