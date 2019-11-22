Опозиціонерка Тимошенко знову заплела косу

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Юлія Тимошенко вирішила не лише змінити позицію щодо чинної влади, а й змінити зачіску.
Новину передає «Преса України».
Лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко з’явилася на Саміті Європейської народної партії в Загребі. Український політик виступила з промовою. Згадала вона про Україну. Однак журналісти та присутні дійства звернули увагу на те, що Тимошенко повернулась до свого старого стилю. Так, депутат ВРУ заплела косу.
У прес-службі політсили Тимошенко зазначили, що вона фотографувалася з присутніми. Зокрема, з новообраним Президентом Європейської Комісії Урсулою фон дер Ляйен.
Раніше ЗМІ повідомляли, що коли Юлія Тимошенко змінює зачіску, це символізує зміни у владі. Однак, про що може говорити повернення до старої зачіски, залишається гадати.
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