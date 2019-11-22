Зе пора на свалку истории... Кто сменит его на посту президента и кто возродит Украину?

zmxn 22 листопада 2019, 10:19

Сегодня уже абсолютно очевидно, что Владимир Зеленский стал главным политическим разочарованием для миллионов простых украинцев. И не за горами тот день, когда он станет обитателем самого зловонного кутка на свалке украинской истории. Его проект "Слуга народа", ежедневно обрастая все новыми и новыми скандалами - двойное гражданство, кнопкодавство, коррупция, секс-скандалы, кумовство, "договорняки" и пр. - с космической скоростью катится в тартарары. Зеленскому, как и всем пяти его предшественникам, так и не удалось стать отцом нации. Отцами нации становятся лидеры, деятельность которых облегчает жизнь простых людей. Но надежды на экономический прорыв и повышение уровня жизни так и остались несбыточной мечтой в головах одураченных врачей, учителей и пенсионеров....



За семь месяцев своего президентства, господин Зе, в пылу предвыборной гонки обещавший разобраться с гипертрофированными ценами на коммунальные услуги и с коррупционерами из высших эшелонов власти, не сделал ровным счетом ничего... Стоп! Здесь я не совсем прав... Что-то ему все же удалось. Зе сохранил кресло министра МВД за одиозным, внесенным в список топ-врагов Дональда Трампа, Арсеном Аваковым и не тронул верных ему генералов - "героев" коррупционных расследований и "звезд" Ютуба. Как и обещал, шестой президент Украины существенно изменил цену на газ: + 15%. На 7 млрд. гривен "урезал" субсидии. И со спринтерской скоростью реализовывает сегодня преступный проект распродажи национального богатства страны - украинского чернозема. Владимир Зеленский стал ярчайшим примером аморальности современного украинского государственника. Он взошел на политический пьедестал, как европейский политик нового типа, а на поверку оказался заплесневелым "совковым" функционером: безвольным, беспринципным и корыстным. "Свинарчуки" всех мастей, рожденные Петром Порошенко, продолжают безбоязненно насиловать экономику Украины и при Владимире Зеленском.



У нового президента Украины и его силовиков претензий к коррупционерам нет. Уверен, что в течение года-двух, Зеленский вместе со своей партией - сборищем узколобых неучей и бездарей - будет сброшен с политического олимпа. Он вновь станет кривляться, паясничать и смешить людей в составе труппы "95 квартала". А его подопечные экс-депутаты - организовывать новогодние корпоративы, снимать на видео сельские свадьбы и стоять в бесконечных очередях Городских центов занятости. Но мгновенно напрашивается вопрос: а кто же придет на смену Зеленскому? Кому "выпадет честь" разгребать "вонючие завалы", оставленные в наследство бездарным президентом Зе? И - Гугл мне в помощь - я решил найти свой вариант кандидата в президенты из первой обоймы публичных политиков, бизнесменов и общественных деятелей Украины. И картинки Гугла подставили мне плечо... Порошенко? Сбитый летчик... Тимошенко? Сбитая летчица... Медведчук? Верный сын России... Ляшко? Не проходной... Гройсман? Не проходной дважды... Яценюк? Не смешите мои тапки... Садовой? Вечный мэр Львова... Кличко? От тюрьмы бы отбиться... Списку не было конца - и кандидаты, все, как один, были непроходными! Как это не прискорбно, нет сегодня в Украине бесспорного лидера, достойного стать главою государства.



И тут в моей памяти вдруг всплыл ряд, как под копирку написанных статьей, опубликованных одновременно в различных СМИ более года назад. Все они имели общий заголовок: "Александр Петровский рвется к власти". Авторы клялись на Библии, что известный днепровский меценат, президент Международного благотворительного фонда "Солидарность" Александр Владимирович Петровский горит желанием стать президентом Украины. Откровенно говоря, это полнейший вздор. Ибо я не видел ни одной пиар-акции Петровского, векторально направленной в сторону высокого кабинета на Банковой, но...



Но в голову закралась мысль: а почему бы нет? Давайте - чисто гипотетически - представим себе, что следующим президентом Украины станет Александр Петровский. Чем он будет отличаться от других "кандидатов" и какое будущее ждет Украину в случае его предполагаемого президентства? Прежде всего Петровский не замаран перед украинским народом в двух мерзостях: в коммунистическом прошлом и дерибане бюджетных средств. Он не состоял в КПСС и никогда не крал у своего народа. Напротив, его благотворительный фонд всегда поддерживал тех, кого бесконечно обворовывали экс-президенты. Еще один немаловажный фактор: президенты Украины, все, до единого, были невольниками, крепостными, чьими-то вассалами. Кого-то "нагибала" Москва, кого-то Вашингтон, кого-то олигархи, а кого-то криминалитет. Так или иначе, но украинские президенты всегда работали "под кем-то". Петровский же - это особый случай. Фигура ментально мощная, абсолютно самостоятельная - лидер со стальным характером и железной волей. Не родился еще на Земле человек, способный подчинить его. Скажу больше: Петровский сегодня - единственная на свете личность, способная на равных вести диалог с Путиным. Оба выходцы из простых семей; оба спортсмены; обоих воспитала улица: Путина - ленинградская, Петровского - днепропетровская; оба настоящие лидеры и оба фигуры абсолютно самостоятельные. Уверен, что они бы нашли общий язык и смогли бы договориться... Петровскому удалось построить государство в государстве - Швейцарию в центре Украины. Его бизнес-империя - это не просто холдинг. Это общность талантливых, трудолюбивых, счастливых людей, живущих достойной жизнью. Они обеспечены жильем, они передвигаются на хороших автомобилях, они получают высокую зарплату. Они надежно защищены юридически. Швейцария Петровского - это клиники европейского образца и творческие фестивали международного уровня. Это бесплатные спортивные клубы и, как следствие, яркие спортивные победы на чемпионатах мира и Европы. Он воспитывает подрастающее поколение не только физически, но и духовно: количество возведенных Петровским церквей сложно сосчитать. Взятый им под опеку в 2016 году хиреющий Днепровский украинский музыкально-драматический театр им. Т. Г. Шевченко, в течение трех лет совершил фантастический творческий взлет и стал одним из ведущих театральных коллективов Украины. Бесконечные премьеры, десятки театральных премий, высокое звание - Национальный: все это плоды деятельности Александра Петровского. Отдельное слово - забота об инвалидах. Фонд А. Петровского "Солидарность" опекает их не по-украински - скупо и жлобно. А по-швейцарски - щедро и великодушно. Десятки украинских политиков, общественных деятелей и бизнесменов, рвущихся к власти, денно и нощно рассказывают с телеэкранов, как они, возглавив страну, построят в ней Швейцарию для простого народа. Но пока отчего-то построили ее исключительно для себя, для своих жен и детей. Александр Петровский же молча и по-деловому, сумел построить Швейцарию в своей бизнес-империи, для своих подопечных, для нескольких тысяч семей. И это факт!...



... Заранее предвижу, что прочитав данный материал, некоторые мои "коллеги" изрыгнут "отборную критику" - ведра токсичной желчи в мой адрес. И Юрий Бутусов - возможно - напишет о том, как "днепровский автор Артур Балаев опубликовал новый панегирик в адрес Александра Петровского". И у меня заранее два вопроса:



1. Почему вы так люто ненавидите людей, щедро и безвозмездно дарующих простым украинцам свет, тепло и надежду?

2. Почему Петровский не может быть президентом Украины?

3. Честь имею!



P.S. Ни я, ни мои родственники не состоим в бизнес-империи А. Петровского. Гонораров за свои статьи я не получаю. Темы не согласовываю.

Артур Балаев