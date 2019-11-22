У Мережу потрапив новий «чотириокий» Samsung Galaxy A71

Аня Мартинюк 22 листопада 2019, 10:13

У Мережу просочилися фото новинки від Samsung, смартфони Galaxy A71. Експерти відзначили, що телефон має гарне «обличчя» і потворну «спину».

Новину передає «Преса України».

Іноземні ЗМІ показали, як виглядатиме новинка від Samsung - Galaxy A71. Так, наступного року технологічний гігант збирається здивувати одразу чотирма фотокамерами та спалахом, розміщені на задній панелі телефона.

«На передню частину насправді дуже приємно дивитися. А ще вперше в телефоні Samsung (якщо не враховувати попередні витоки Galaxy A51), буде нове розташування камер, 3 × 1, у формі літери L. Так, одне гніздо в сітці залишається повністю порожнім. Не дуже естетично. Можливо, саме більш ефективне використання місця призведе до збільшення потужності батареї», - відзначили експерти.

Очікується, що Galaxy A71 з'явиться разом з Galaxy A51 на початку наступного року. Він, за попередніми даними, матиме датчик відбитків пальців на дисплеї. Більше деталей щодо новинки немає.