Захарова натякнула, що повернені Росією українські кораблі можуть функціонувати без туалетів

Аня Мартинюк 22 листопада 2019, 09:33

Марія Захарова вирішила стати на захист Росії, яка повернула Україні незаконно затримані військові кораблі, однак уже без сантехніки.

Новину передає «Преса України».

Офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова відреагувала на слова командувача ВМС України Ігоря Воронченко. Останній заявив, що повернені Росією захоплені раніше кораблі тепер не мають ні унітазів, ні розеток, ні плафонів.

Так, Захарова поцікавилася, як боєздатність українських військових кораблів залежить від наявності там сантехніки. Про це вона зазначила під час брифінгу. До слова, раніше так званий голова Криму Сергій Аксьонов заявив, що претензії України з приводу стану суден показують рівень української політики.

«Це клозетно рівень, рівень дрібних капостей і хутірських чвар. Одним словом, нижче ватерлінії. Шкода. Мабуть, судять по собі», - зазначив він у соцмережі.

Нагадаємо, військові кораблі «Бердянськ», «Нікополь», «Яни Капу» були незаконно затримані разом з екіпажем у листопаді минулого року.