На заводі Tesla знайшли наркотики

Аня Мартинюк 22 листопада 2019, 08:56

За даними іноземних ЗМІ, робітники Tesla грішать на наркотики. Оприлюднено звіти про випадки виявлення на заводі з виробництва електрокарів речовин, схожих на кокаїн та метамфетамін.

Новину передає «Преса України».

За даними американської поліції, яка посилається на урядову групу прозорості PlainSite, на заводі Tesla неодноразово находили наркотики.

Звіти, отримані у графстві Сторі, штат Невада, описують середовище, в якому працівники неодноразово залишали наркотики «без нагляду». Так, у документі йдеться про те, що на підлозі у туалеті було знайдено речовину, схожу на героїн. Крім того, маленький мішечок, наповнений білим порошком, який після аналізу виявився кокаїном, був знайдений біля робочої станції.

Інший інцидент – було знайдено мішечок з метамфетаміном та трубкою, який також був знайдений у туалеті. Ще один цікавий випадок було зафіксовано, коли зі складу Tesla виїхала вантажівка та в’їхала у коня. Тварина отримала серйозні травми, тому поліцейським довелось вбити її рушницею.

Нагадаємо, раніше Ілон Маск заявляв, SpaceX підтримує робоче місце без наркотиків.

Тим часом журналісти видання Futurism прокоментували інциденти наступним чином.

«Давайте будемо чесні перед собою. У Tesla працюють десятки тисяч робітників, тому статистично обґрунтовано, що хтось та й може зіткнутися із законом. Тим не менш, нещодавно опубліковані документи - це не перші ознаки того, що у Tesla виникли проблеми з наркотиками. Минулого року колишній співробітник Tesla стверджував, що виробник електромобілів не розкрив федеральне розслідування щодо операції з торгівлі наркотиками на тому ж заводі в Неваді», - відзначили ЗМІ.